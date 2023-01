Le célèbre Dungeons & Dragons va avoir le droit à sa série !

Dans un avenir plus ou moins lointain, Donjons et Dragons devrait s'inviter un peu partout. En 2021, le patron de la société eOne avait notamment exprimé sa volonté de porter la saga à travers différents médias. C'est dans ce cadre que le long-métrage Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves arrivera dans les salles obscures le 12 avril prochain. On y verra plusieurs acteurs connus comme Michelle Rodriguez ou encore Hugh Grant.