Jean-Christophe Combe, DG de la Croix-Rouge : "Notre espace humanitaire se réduit" (Interview)

Jean-Christophe Combe, l'interview exclusive

Les associations d'aide humanitaire affrontent, ces dernières années, des dangers de plus en plus nombreux et de plus en plus variés. Le changement climatique a des conséquences partout sur le globe, les guerres très localisées nourries d'armes autonomes rendent les opérations de terrain parfois impossible à mener, et le Coronavirus a fait son apparition il y a quelques semaines, suscitant l'inquiétude.Dans une interview accordée au Centquatre-Paris dans le cadre de la cinquième édition de la Maddy Keynote , le 31 janvier 2020, Jean-Christophe Combe, le directeur général de la Croix-Rouge française, a pu nous expliquer comment l'association, qui en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés, se démène pour fournir l'aide nécessaire sur tous ces terrains.: Pour nous, le climat est l'enjeu le plus important pour les années qui viennent. C'est le premier défi en termes de santé publique pour le vingt-et-unième siècle, et il est normal que la Croix-Rouge, dans son ensemble, s'intéresse aux conséquences du changement climatique sur la santé. C'est une question humanitaire, puisque ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus impactées par ces changements climatiques, mais aussi parce que le changement porte atteinte directement aux droits de l'Homme, au droit de vivre dans un environnement sain, et au droit à la santé de façon générale.

Nous le voyons, les conséquences sont de plus en plus fortes, et sont de plusieurs natures, directes notamment avec la multiplication des phénomènes météorologiques violents extrêmes, dont la puissance est de plus en plus importante. Nous connaîtrons 60 000 morts supplémentaires liées aux conséquences des changements climatiques sur la santé à partir de 2030. Les conséquences indirectes, comme les épisodes de sécheresse, vont causer des dégâts sur la sécurité alimentaire et l'économie de certains pays, qui seront déstabilisés, qui connaîtront les conflits et subiront la migration.Pour cela, la Croix-Rouge souhaite mobiliser la communauté internationale et les communautés locales, pour faire face à ces changements climatiques. Nous avons publié un rapport alarmant, effectivement, néanmoins l'objectif n'est pas de faire peur à tout le monde, mais d'avoir une prise de conscience collective. Le message, dans ce rapport, est que nous sommes en capacité de faire face aux changements climatiques, de nous adapter et d'apporter des réponses.Ce n'est pas irréversible. Le mouvement est sérieusement enclenché, et nous savons que nous enregistrerons une hausse de 2,5 degrés et demi d'ici à 2050, ce qui aura des conséquences considérables sur le climat. Mais l'Homme a la capacité de s'adapter à tout cela, ainsi que celle d'atténuer son empreinte.

Départ d'équipiers Croix-Rouge de Roissy, en présence du Président de la Croix-Rouge française (© Nicolas Beaumont)

Complètement. La mortalité va revenir à la hausse, l'espérance de vie des populations les plus vulnérables, dont les systèmes de santé sont les moins adaptés aux changements, va diminuer. Mais nous sommes tous concernés, même les pays les plus développés. La canicule, les inondations, l'évolution des maladies concernent l'Europe par exemple, avec l'apparition du chikungunya et de la dengue pas si loin de chez nous. Si nous ne faisons rien, que nous n'adaptons pas notre comportement, notre façon de vivre, et que nous ne renforçons pas notre système de santé, tous les efforts et progrès de la médecine de ces 50 dernières années pourraient être annihilés.Nous pensons qu'il faut y croire, qu'il faut s'engager de toutes nos forces dans cet objectif et réussir à mobiliser l'ensemble de la population mondiale, qu'elle prenne conscience de ces enjeux et que chacun rentre dans l'effort et dans la transformation de son mode de vie, pour réussir à rester sous les 2°C.

Il faut être prudent. C'est une situation qui peut potentiellement être grave. Aujourd'hui, que ce soit du côté de l'OMS ou des États, les mesures ont été prises pour limiter l'expansion du phénomène. La recherche a été lancée pour trouver des vaccins et assurer la prévention et la prise en charge de ce virus. Nous prenons la situation au sérieux, mais il n'est pas l'heure de s'alarmer. C'est comme pour le changement climatique : paniquer ne conduira à rien de bon et aura plus tendance à nous paralyser et à nous empêcher d'apporter les bonnes réponses. Mais je crois qu'aujourd'hui les choses sont sérieusement prises en main, et nous avons de bonnes raisons de penser que nous réussirons à maîtriser l'expansion de ce virus.Je ne commenterai pas la méthode employée. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les entreprises s'engagent aux côtés de la société civile et des pouvoirs publics pour faire face aux enjeux climatiques, mais aussi, comme nous l'avons vu avec la loi PACTE, pour faire évoluer leur raison d'être et travailler sur les questions d'intérêt général. Il faut aller encore plus loin dans cet engagement des entreprises, car face aux défis immenses que nous allons devoir affronter dans les années qui viennent, nous aurons besoin des efforts de tous pour y parvenir.

Distribution de bouteilles d'eau à la population (© Emmanuelle Labeau / CRF)

La transformation digitale et l'arrivée de nouvelles technologies posent des difficultés mais sont aussi une opportunité pour travailler et répondre de façon plus efficiente aux besoins sociaux et aux défis auxquels nous sommes confrontés. En tant qu'acteur humanitaire, nous le voyons, mais ce n'est pas tant lié aux défis technologiques qu'à l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Notre espace humanitaire et notre capacité à agir et atteindre les populations qui en ont besoin sont de plus en plus réduits, car on ne respecte plus les principes élémentaires d'humanité ni le travail des humanitaires. C'est un défi. Il est vrai que cela est renforcé par l'arrivée de nouvelles formes de guerre, de combats, de nouvelles technologies, par l'urbanisation également des conflits et l'utilisation de drones. Nous vivons une période où il est impératif, aujourd'hui, que les États reprennent le chemin de l'ordre international tel qu'il a été créé après la seconde guerre mondiale et s'engagent dans la protection de l'espace humanitaire et du droit international humanitaire.Le comité international de la Croix-Rouge, soit l'organe du mouvement Croix-Rouge, qui a mandat pour intervenir en zone de conflit, intervient aujourd'hui dans des zones dont la sécurité est de plus en plus tendue. Il n'y a pas de zones dans lesquelles nous n'intervenons pas. En revanche, le risque est de plus en plus grand pour nos équipes, pour nos volontaires engagés sur le terrain. Il y a de plus en plus de décès parmi les équipes humanitaires, ce qu'on ne peut pas accepter.

Pour ceux qui croient dans les idéaux de la Croix-Rouge et de l'action humanitaire, cela nous fait redoubler d'effort. À nous d'aller chercher les bonnes volontés et de susciter l'engagement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, globalement, les jeunes sont en quête de sens, d'action, d'engagement. À nous, grandes organisations, de nous adapter à leurs capacités et envie d'agir. Pour cela, il faut aller dans les écoles, collèges et lycées pour sensibiliser, éduquer et informer sur les enjeux du monde dans lequel on vit.Nous avons besoin de plus d'engagement. Les besoins sociaux et défis sont immenses. Seuls, nous n'y arriverons pas et avons besoin de la mobilisation de tous. Je lance effectivement un appel à toutes les bonnes volontés, à celles et ceux qui veulent s'engager pour donner de leur temps et partager leurs compétences.Merci à vous.