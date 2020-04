Samsung pourrait présenter un smartphone milieu de gamme avec caméra pop-up

Samsung mise à son tour sur un capteur photo rétractable

Source : TechRadar

Une collaboration entre le designer Pigtou et le serial leaker OnLeaks nous offre ainsi un rendu d'un futur smartphone Samsung . Il devrait s'agir d'un Galaxy A, un appareil orienté milieu de gamme, donc.On constate sur le visuel que ce mobile serait équipé d'un objectif selfie pop-up. En d'autres termes, le capteur serait invisible lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, dissimulé dans la tranche supérieure du smartphone et apparaissant automatiquement seulement quand l'utilisateur en a besoin (selfie, reconnaissance faciale, appel vidéo). Ce système est très intéressant car il permet de bénéficier d'un bel écran sans encoche ni poinçon, apportant un véritable confort d'utilisation.On remarque par ailleurs que le mobile n'est pas tout à fait borderless et que l'écran n'est pas incurvé. Au dos, on retrouverait un capteur d'empreintes, qui ne serait donc pas situé sous l'écran comme il est de coutume aujourd'hui. Les visuels montrent, enfin, un set up à trois capteurs photo à l'arrière.Jusqu'ici, OnLeaks s'est révélé plutôt fiable sur les informations livrées concernant des produits pas encore lancés sur le marché. Malheureusement, il ne partage ici aucune information concernant la fiche technique de ce mobile Samsung à venir.Ce choix de la caméra pop-up est nouveau pour Samsung. Le constructeur sud-coréen avait précédemment opté pour un étonnant set up photo rotatif pour son Galaxy A80 , dont les modules arrière se tournaient à l'avant au besoin, permettant de bénéficier de la qualité des capteurs au dos même à l'avant. Et le tout sans rogner sur l'écran.D'autres constructeurs ont adopté avec succès le capteur photo frontal rétractable. On pense notamment à OnePlus avec son 7 Pro ou à Xiaomi avec son Mi 9T Pro Mais nous attendons surtout impatiemment la prochaine grande évolution du capteur photo frontal. Les constructeurs sont en effet au travail pour tenter de loger celui-ci directement sous l'écran, comme ils l'ont fait avec le lecteur d'empreintes. De quoi laisser toujours plus de place à la dalle. Pour l'heure, cette technologie n'est toutefois pas au point et on ne sait pas quand le premier smartphone la proposant sera disponible.