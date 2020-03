Samsung travaillerait sur un module photo "Nanocell" de 150 mégapixels

© Pierre Crochart pour Clubic

Alors que les Galaxy S20 , dotés d'un capteur 108 mégapixels, viennent tout juste d'arriver en boutiques, Samsung voit déjà (et toujours) plus grand. Selon plusieurs rumeurs, le géant coréen est actuellement en train de mettre au point un nouveau capteur... De 150 mégapixels !Un nouveau capteur «» de 150 mégapixels, qui pourrait être disponible dès la fin de cette année 2020. Si un futur smartphone Samsung sera évidemment doté de ce module, d'autres constructeurs devraient également en disposer.Certains constructeurs chinois comme Xiaomi, Oppo ou encore Vivo intégreraient ainsi ce nouveau capteur photo de 150 mégapixels dans leurs prochains modèles, et c'est Xiaomi qui pourrait lancer les hostilités, avec un premier terminal lancé durant le dernier trimestre 2020.