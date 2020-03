Le zoom périscopique du Galaxy S20 Ultra détaillé en vidéo par JerryRigEverything

Zoom sur le set-up photo du Galaxy S20 Ultra

Une chambre à vapeur pour le refroidissement

Source : YouTube

Comme à son habitude, le technophile Zack, de la chaîne YouTube JerryRigEverything, nous propose de jeter un œil dans les entrailles d'un smartphone récemment lancé, ici le Galaxy S20 Ultra.On y découvre notamment le module périscopique de l'appareil (voir la partie de la vidéo consacrée aux capteurs photo à partir de 4:08). On peut apercevoir les bobines magnétiques qui permettent la stabilisation électronique de l'image, ainsi que le corps mécanique en mouvement qui sert à la mise au point automatique. La « plaque de cuisson » peu esthétique à l'arrière du mobile cache un mécanisme complexe et efficace.Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 Ultra est doté d'un téléobjectif de 48 MP, offrant un zoom hybride jusqu'à 10x d'excellente facture. Mais le smartphone est capable de proposer un zoom jusqu'à 100x, fonctionnalité que Samsung a beaucoup mis en avant. Dans notre test complet du S20 Ultra , nous estimons que le zoom a une certaine utilité jusqu'à 30x, où il perd déjà de nombreux détails, et que «».Le YouTubeur a eu bien du mal à ouvrir le Galaxy S20 Ultra. Il a dû avoir recours à un pistolet thermique pour chauffer l'appareil et affaiblir la colle et les adhésifs. Mais en y allant trop franchement avec son cutter, il a cassé le verre du coin supérieur droit de l'appareil.On remarque que Samsung n'a pas opté pour une pâte thermique à l'arrière de la puce pour la dissipation de la chaleur. À la place, nous avons une performante chambre à vapeur de refroidissement en cuivre, un système plus efficace que les caloducs. Le constructeur sud-coréen est bien obligé de mettre le paquet sur le refroidissement car son S20 Ultra est aussi présenté comme un bon smartphone pour le gaming. Et le mode DeX qui permet de transformer son mobile en unité centrale est très gourmand en ressources et peut faire chauffer l'appareil. D'autant plus que contrairement à d'anciens modèles, ce S20 Ultra n'a pas besoin de station pour lancer la fonctionnalité DeX.