Samsung assurera le support des Galaxy S20 et Z Flip jusqu'à Android 12, pas plus

Deux ans de mise à jour et puis c'est tout

Samsung peu généreux avec ses clients

Malgré la hausse de prix enregistrée sur ses derniers smartphones haut de gamme, Samsung n'envisage pas, pour le moment, d'étendre la période de suivi logiciel de deux ans sur ses flagships.Les smartphones de la série Galaxy S20 ainsi que le modèle à écran pliable format clapet Galaxy Z Flip sont propulsés par One UI 2.0, l'interface maison de Samsung basée sur Android 10. Les deux appareils auront donc droit à deux mises à jour de fonctionnalités majeures, à savoir Android 11 et Android 12. Mais cela ne devrait pas aller plus loin.La politique du constructeur sud-coréen en la matière est on ne peut plus claire. Après deux ans, ses mobiles, même, ne bénéficieront plus que d'de sécurité. Il n'y aura donc pas d'Android 13 pour les S20 et Z Flip en 2022-2023. Décevant, alors que le tarif de ces smartphones s'envole : comptez en effet 1 359 euros pour le S20 Ultra, qui sort ce 6 mars 2020, et 1 509 euros pour le Galaxy Z Flip déjà disponible.Si on peut comprendre que Samsung ne puisse pas forcément mettre à jour ses nombreux modèles de smartphones sur une longue période, on peut néanmoins exiger que le constructeur fasse l'effort sur les appareils des gammes Galaxy S, Galaxy Note et à écran pliable. En comparaison, la marque fait pâle figure face à Apple, dont les iPhone vieux de quatre ou cinq ans peuvent encore recevoir la dernière mise à jour d'iOS, en même temps que les références les plus récentes.Samsung estime peut-être que cela lui demande trop d'investissements, ou que le fait de mettre un terme aux mises à jour après deux ans pousse les consommateurs à renouveler leur smartphone. Mais alors qu'un Xiaomi aux prix bien plus attractifs parvient à proposer des mises à jours sur des smartphones milieu voire entrée de gamme pendant plus de deux ans, on a du mal à trouver des excuses au numéro 1 sur le marché du mobile en termes de ventes...