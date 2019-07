Le Galaxy A80 et son triple appareil photo rotatif officiellement disponibles à 659 €

Samsung Galaxy A80 : sa fiche technique

Dimensions : 165,2 x 76,5 x 9,3 mm

Poids : 220 grammes

Taille de l'écran : 6,7 pouces

Type d'écran : FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400)

Processeur huit cœurs

Mémoire vive : 8 Go

Stockage interne : 128 Go

Triple appareil photo rotatif : 48 mégapixels (f/2.0), ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2), caméra TOF

Batterie : 3700 mAh

Charge rapide de 25 W

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Système d'exploitation : Android 9.0 Pie

Coloris : Phantom Black, Angel Gold, Ghost White

Source : communiqué de presse

En introduisant sonen avril dernier,avait définitivement marqué les esprits. Son produit s'équipait en effet d'un écran totalement, sans encoche ni trou pour accueillir un ou plusieurs appareils photo. Pour contrecarrer cette problématique, la firme sud-coréenne a tout bonnement intégré un, qui permet aux capteurs de littéralement se retourner et immortaliser des visages en mode selfie, à l'image du futur Galaxy A90 Le groupe asiatique s'en fendu d'un communiqué de presse officiel publié le 1er juillet 2019 pour officialiser la sortie de son nouveau produit. Et en profite pour rappeler quelques informations quant à la fiche technique de son appareil. Ce dernier se dote par exemple d'un super stabilisateur utile pour les vidéos, mais profite aussi de, une plateforme intégrée aux derniers smartphones de la marque censée améliorer leur protection.Pour le reste, rien n'a vraiment été modifié. Les caractéristiques techniques annoncées plus tôt restent les mêmes :Le Samsung Galaxy A80 est d'ores et déjà disponible sur le site officiel de la marque au prix de