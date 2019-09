IFA 2019 : avec NVIDIA Studio, ASUS dévoile le ProArt StudioBook One, un monstre sous Quadro RTX 6000

© ASUS

Core i9, 64 Go de RAM, RTX Quadro 6000 : ASUS sort l'artillerie lourde

Quid de la dissipation ?

Il s'agit désormais du. Équipée d'un total de 24 Go de mémoire vidéo GDDR6, pour 4608 Cores CUDA, 576 Tensor Cores et 72 RT Cores, la nouvelledes verts développe une puissance de calcul de 14,9 TFLOPS selon les documents fournis par le groupe. Cette dernière, conçue pour s'intégrer à des ultraportables , fera son entrée sur le marché au travers du, annoncé hier par ASUS.Ostensiblement (pour ne pas dire exclusivement) destiné aux professionnels, lese pare de composants haut de gamme dont toutes les références n'ont toutefois pas encore été pleinement dévoilées. On apprend ainsi que l'appareil embarquera un processeur Intel Core i9, jusqu'à 64 Go de mémoire (en DDR4), 1 To de SSD NVMe, et un24 Go. L'ensemble doit être alimenté par une batterie de 90 Watts, elle-même rechargée par un bloc d'alimentation 300 Watts « custom »,. À noter que la recharge se fera via un connecteur propriétaire, et non via de l'USB-C. Trois ports Thunderbolt 3 sont malgré tout prévus.Un soin particulier a été apporté à l'écran, indique ASUS. Lese dote ainsi d'une dalle de 15,6 pouces 4K et 120 Hz. Cette dernière est capable de couvrir à 100% le spectre Adobe RGB et à 97% le standard DCI-P3. Elle profite aussi d'une certification PANTONE et d'un DELTA E inférieur à 1. On ignore encore quelle est la technologie choisie pour cette dalle, mais commene mettent pas en avant de panneau OLED dans leurs présentations, il y a fort à parier qu'il faille se satisfaire d'un écran IPS ou éventuellement VA.Reste la grande question de la, à fortiori sur un appareil aussi musclé et annoncé à seulement 25 mm d'épaisseur. De ce côté NVIDIA mise sur. Axé sur des chambres à vapeur en titane et sur deux ventilateurs, ce dernier est censé pouvoir dissiper 300 Watts sans broncher et se charger de refroidir à la fois le GPU et le CPU. Pour maximiser l'autonomie, le groupe indique aussi avoir revu en profondeur sa technologie Optimus, afin deen cours d'utilisation.Pour l'heure ASUS n'a pas encore donné de date de lancement pour son intrigant. La marque n'a pas non plus annoncé de tarif, mais personne n'est dupe, il faudra sans doute débourser entre 3 000 et 4 000 euros pour se payer les faveurs du laptop. De quoi le placer directement hors d'atteinte du commun des mortels.