CES 2020 : connu pour ses panneaux de LED, Lifx étend largement sa gamme et revoit son application

© Lifx

Lifx aime varier les plaisirs

© Lifx

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



© Lifx

Ampoule à LEDs et application en cours de révision

© Lifx

© Lifx

Source : Android Police

Le CES, c'est de l'innovation technologique pour le bureau, la santé, l'automobile, le divertissement, mais aussi et surtout pour la maison. Parallèlement aux ténors de l'industrie quelques marques, peut-être plus discrètes, ont aussi misé sur l'événement pour présenter de nouveaux produits en lien avec la maison connectée. C'est le cas de Lifx, qui dévoile plusieurs nouveautés intéressantes. Parmi elles, des ampoules intelligentes à filament, un interrupteur connecté, une nouvelle ampoule-bougie à LEDs ainsi qu'un dispositif pensé pour les gamers et leurs téléviseur.Dans la lignée de ce que Philips présentait en cours d'année dernière, Lifx a dévoilé de nouvelles ampoules rétro à filaments (photo en tête d'article). Ces dernières arriveront sur le marché au printemps, à partir de 30 dollars aux États-Unis, et devraient à terme se décliner en différentes formes et avec des finitions variées pour la partie en verre. Attention par contre, la lumière émise par ces dernières ne peut pas être modifiée, on restera ainsi sur une température de 2 700K.Lifx présente a également annoncé un nouvel interrupteur qui remplacera le modèle mural existant. Permettant le contrôle de quatre dispositifs, ce nouveau produit fonctionne tant avec les ampoules intelligentes que les ampoules classiques. Question design, le Lifx Switch se décline en noir et blanc, et affiche simplement quatre touches tactiles avec un retour haptique. Annoncé pour mars à un tarif de 120 dollars, il nécessitera par contre une installation par un professionnel.Viennent enfin les kits Lifx X TV 360 et Lifx X Gamer. Il s'agit de deux nouvelles bandes LED connectées, attendues elles aussi au printemps pour 100 et 60 dollars respectivement. Les deux kits sont très semblables, mais de tailles différentes, note Android Police. Chaque kit est composé de quatre bandes LED avec des connecteurs à 90 degrés pour les placer en carré à l'arrière d'un téléviseur ou d'un moniteur. L'idée est tout simplement de pouvoir reproduire, peu ou prou, ce que propose Philips avec ses téléviseurs AmbiLight, la gestion dynamique des couleurs en moins.En parallèle, Lifx a également annoncé une nouvelle ampoule à LEDs destinée à compléter le modèle Candle Color, déjà disponible. Cette nouvelle ampoule arrivera à une date indéterminée et à 30 dollars. Son principal atout est de pouvoir passer d'une lumière blanche à une lumière plus chaude, plus adaptée en soirée par exemple.Une nouvelle application est par ailleurs en chemin. Cette dernière profitera d'un tableau de bord repensé, mais aussi de meilleurs outils de programmation et d'automatisation. Une fonctionnalité permettant de regrouper différents dispositifs connectés est aussi en chantier apprend-on. Autre bonne nouvelle : l'application arrivera sur iOS dès la semaine prochaine et devrait être déployée sur Android dans la foulée.