CES 2020 : Samsung joue la carte de la sécurité avec un SSD à lecteur d’empreinte

© Samsung

Lire aussi :

Quelles sont les six meilleures marques pour un SSD ?

Un SSD plus véloce et plus sécurisé

Source : The Verge

La firme coréenne se veut ainsi avant-gardiste en matière de sécurisation de données. Par ailleurs, le T7 Touch est annoncé comme deux fois plus rapide que le T5 , son prédécesseur.Se basant sur l'interface NVMe, le T7 Touch est un SSD qui affiche de grandes ambitions : 1,05 Go/s en vitesse de lecture, 1 Go/s en vitesse d'écriture. À l'heure des médias en 4K (ou même 8K), il sera ainsi possible d'y accéder depuis n'importe quel périphérique sans souffrir de ralentissement. L'appareil bénéficie surtout du passage à la norme USB 3.2 Gen 2.Mais sa principale particularité est bel et bien son lecteur d'empreintes digitales intégré, qui est d'ailleurs additionné à un système de protection par mot de passe et à un cryptage matériel AES 256 bits. Au total, jusqu'à quatre empreintes différentes peuvent être enregistrées.Quelques autres spécificités ont été implantéesà ce nouveau SSD, comme un voyant LED indiquant si le lecteur est branché et transmet des données. Enfin, son châssis en aluminium solide lui confère une résistance aux chutes allant jusqu'à deux mètres de haut...Le T7 Touch de Samsung sera livré avec des câbles USB-C / USB-A et USB-C / USB-C, dès ce mois de janvier. Il faudra compter 129,99 $ pour un modèle 500 Go, 229,99 $ pour 1 To ou 399,99 $ pour 2 To. Une version sans lecteur d'empreinte, moins onéreuse, sera proposée en mai.