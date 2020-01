CES 2020 : Western Digital présente son nouveau SSD portable ultra-rapide de 8 To

Un SSD de 8 To et capable de grimper jusqu'à 20 Gb/s !

Le CES 2020 de Las Vegas est évidemment l'occasion idéale pour Western Digital de dégainer un tout nouveau modèle de SSD compact, via sa filiale SanDisk.Un SSD à vocation nomade donc, qui impressionne par sa capacité de stockage, puisque cette dernière s'élève à 8 To, soit pas moins de quatre fois plus que les modèles actuels. À cela s'ajoute une interface USB 3.1 de seconde génération, qui permet un débit théorique de 20 Gb/s.À l'heure actuelle, ce SSD SanDisk 8 To reste à l'état de prototype, et ne dispose donc d'aucune date de sortie, ni même du moindre tarif. En parallèle, SanDisk a également officialisé une nouvelle clé Ultra Dual Drive Luxe de 1 To, en USB Type-C et USB Type-A, qui sera affichée à 249,99 dollars.