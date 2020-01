CES 2020 : MSI présente deux kits de watercooling AIO et un étrange PC gaming, le MEG Aegis Ti5

© Clubic

MEG Aegis Ti5 : l'archétype du produit étrange que seul le CES pouvait accueillir

Des watercooling AIO RGB pour mettre un peu plus de composants MSI dans votre config'

Son apparence nous évoque tantôt un vaisseau spatial, tantôt la tête d'un robot tout droit issu d'un film de Neil Blomkamp. Le nouveau PC de bureau de MSI est à n'en point douter l'un des ordinateurs les plus surprenants dévoilés sur le CES. En dépit d'un physique... particulier, qui ne plaira pas à tous, c'est certain, ce nouveau produit embarque tout ce qu'il faut pour donner le sourire.À l'intérieur du boîtier, une carte graphique pleine taille NVIDIA GeForce 2080 Ti, signée MSI, s'active aux côtés d'un Core i9 (on ignore encore quelle référence, mais il s'agit vraisemblablement d'une puce de bureau et non d'un processeur à basse consommation). Le CPU est quant à lui épaulé par quatre barrettes de DDR4 pour un maximum de 128 Go de mémoire vive.MSI évoque enfin la présence d'une alimentation 650 watts (certifiée 80 Plus Platinium pour des tensions au poil) et d'une puce Intel AX201 compatible Wi-Fi 6. Le constructeur mise aussi sur une connectivité Thunderbolt 3, permettant au PC de se raccorder facilement aux nombreux écrans présentés par MSI sur le salon américain. De nombreux bandeaux de LEDs RVB sont aussi de la partie... pour nous rappeler que nous sommes bien sur une machine taillée pour les gamers, les vrais.Si l'apparence inhabituelle du MEG Aegis Ti5 est clairement un parti pris de MSI, ce look permet aussi l'ajout d'une molette sur la façade du boîtier. Cette dernière permet à l'utilisateur de changer les réglages du PC à la volée tout en gardant un œil sur les fréquences du processeur et aux températures (entre autres) grâce à un petit écran OLED incrusté, de la taille d'une montre connectée.Notons enfin que le refroidissement du processeur est assuré par un watercoling AIO « Silent Storm Cooling 4 ». Utilisé sur d'autres ordinateurs de bureau commercialisés par MSI. Ce dernier est censé refroidir correctement le gros processeur du MEG Aegis Ti5, tout permettant à l'appareil de rester silencieux.Nous n'avons pas encore de date de disponibilité pour ce produit, qui sera logiquement proposé contre une somme rondelette... Tout du moins dans sa version haut de gamme.Nous l'avons indiqué en début d'article, MSI s'attaque aussi au marché des Watercooling All-in-One avec deux nouveaux produits : les MAG Core Liquid 240R et MAG Core Liquid 360R. Ces deux nouveautés sont également proposées en bundle avec un contrôleur permettant de gérer plus finement la ventilation à l'intérieur du boîtier.Sans surprise, le MAG Core Liquid 240R embarque deux ventilateurs de 120 mm pour une vitesse oscillant entre 500 et 2 500 tours/minute, et un flux d'air mesuré à un peu plus de 93 CFM. Le radiateur (272 x 120 x 32 mm) est pour sa part en aluminium. Le MAG Core Liquid 360R profite des mêmes spécifications mais dispose de son côté de trois ventilateurs de 120 mm. Les deux nouveaux kits AIO de MSI sont censés rester relativement silencieux, avec une pompe ne dépassant pas les 18 dBA. Un niveau de bruit couvert par les ventilateurs qui émettent pour leur part jusqu'à 40,9 dBA selon la marque. Un seuil relativement commun.Côté compatibilité ces deux kits peuvent être assemblés sur l'essentiel des plateformes actuellement disponibles : LGA 775/1150/1151/1155/1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 chez Intel ; et AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, TR4 chez AMD.Nous ignorons pour l'instant les modalités de commercialisation de ces nouveaux produits. L'article sera mis à jour lorsque nous en saurons plus.