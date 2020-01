CES 2020 : MSI dévoile de nouveaux moniteurs pour les gamers, les créatifs... et les joueurs nomades

© Clubic

Optix MEG381CQR : l'un des écrans PC les plus imposants du CES

Optix MAG342CQR : une dalle de la « même courbure que l'œil humain »

Optix MAG161 : un écran pour geeker (ou travailler) n'importe où

Optix MAG251RX : le moniteur Full HD taillé pour l'eSport

Moniteur plat, incurvé, dédié aux créatifs ou aux amateurs de mobilité... Cette année MSI en dévoile pour tous les goûts avec un total de huit nouveaux écrans dévoilés dans les halls du CES et rattachés à la gamme Optix. Parmi les plus marquants : un moniteur intelligent doté d'un mini-écran OLED, la dalle gaming la plus incurvée au monde, un écran portable 240 Hz ou encore un écran dédié au monde compétitif, lui aussi cadencé à 240 Hz.L'Optix MEG381CQR s'imposera probablement en tant que vaisseau-amiral pour MSI sur le secteur du moniteur PC pour les prochains mois. L'écran se distingue par sa dalle IPS kilométrique de 38 pouces UWQHD+ (3 840 par 1 600 pixels), incurvée en 2 300R. Il dispose par ailleurs d'un temps de réponse de 1 ms pour 144 Hz de fréquence de rafraîchissement. Une belle bête certifiée VESA DisplayHDR 600, qui assure une luminosité moyenne de 350 nits (pour des pics de luminosité à 600 nits) et une couverture supérieure ou égale à 90 % du spectre DCI-P3.Primé à deux reprises sur le salon, le MEG381CQR a une particularité supplémentaire : une fine bande OLED installée sous la dalle IPS pour «», explique MSI. Une fonctionnalité qui permet surtout à l'écran d'être annoncé en tant que «». Il faudra tester le produit pour savoir si, dans la pratique, cette bande OLED est vraiment utile pour « monitorer » les performances de son PC.Ce mardi, MSI était également très fier de présenter son Optix MAG342CQR. Derrière cet autre nom barbare, se cache une dalle incurvée 1 000R, censée adopter «», selon le fabricant. Cette courbure, doublée d'une diagonale de 34 pouces, est censée permettre de longues sessions de jeu ou de travail tout en limitant au maximum la fatigue oculaire.De manière plus terre à terre, la fiche technique de ce nouveau produit nous apprend qu'il s'agit d'une dalle VA UWQHD (3 440 par 1 440 pixels) disposant d'un ratio 21:9 pour un rafraîchissement 144 Hz et un temps de réponse limité à 1 ms. L'écran est enfin certifié VESA DisplayHDR 400. Rien de bien sensationnel ici, ce standard renvoyant simplement à une luminosité maximale de 400 cd/m², un contraste de 1000:1 et une couverture à 95 % du spectre BT.709. On descend donc d'un cran en qualité d'image par rapport au modèle vu plus haut.En fin d'année dernière MSI présentait son MAG161V, un écran nomade limité à un rafraîchissement 60 Hz. En ce début d'année 2020, le constructeur taïwanais va plus loin avec son Optix MAG161. On garde les mêmes bases avec un écran léger (900 grammes) et fin (5,1 mm d'épaisseur seulement), mais avec cette fois une fréquence de rafraîchissement réglable en 120 ou 240 Hz. De quoi transformer ce moniteur nomade en produit attrayant pour les joueurs ou les créatifs en déplacements.Côté technique, le produit s'appuie sur une dalle IPS Full HD 16:9 de 15,6 pouces (format laptop donc). Le contraste est annoncé à 700:1 et la connectique s'axe notamment sur un port Mini HDMI, deux ports USB-C et une sortie casque. Attention par contre à la luminosité annoncée, un peu faiblarde, de 180 nits. Elle pourrait poser problème en extérieur.L'Optix MAG251RX ne se démarque ni par son format, ni par une diagonale démesurée, mais pourrait séduire les amateurs d'e-sport, c'est tout du moins son objectif. L'écran (plat) est compatible G-Sync et profite d'une fréquence de rafraîchissement généreuse calée à 240 Hz. Le temps de réponse est ici annoncé à 1 ms pour une réactivité maximale (même si certains moniteurs de la concurrence arrivent maintenant à faire mieux, notamment chez Acer).La dalle IPS du produit se limite toutefois à une définition Full HD. Rien de grave puisqu'on reste sur une diagonale restreinte (24,5 pouces). Notons enfin un contraste de 1000:1 et la présence, là aussi, d'une certification VESA DisplayHDR 400. MSI évoque par ailleurs une connectique généreuse axée sur un port DispalyPort 1.2a, deux ports HDMI 2.0, un port USB Type-C pouvant prendre en charge l'affichage, trois ports USB-A 2.0 et un port USB-B 2.0. Une sortie casque est enfin de la partie.Pour l'heure, MSI ne précise aucun tarif européen pour ces différents écrans. On ignore par ailleurs quels seront leurs créneaux respectifs de lancement. Nous avons contacté les représentants français du fabricant pour en savoir plus.