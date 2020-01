CES 2020 : de nouveaux moniteurs chez Dell, dont un Alienware à 240 Hz

Lire aussi :

Un écran 240 Hz pour le gaming

42,5 pouces à plus de 1 000 $

Source : Engadget

Au tour de Dell de communiquer sur ses futures sorties produits, à l'occasion du CES 2020 de Las Vegas. Le constructeur informatique a notamment présenté plusieurs modèles de moniteurs.On commence avec un écran pour les joueurs : l'Alienware 25 Gaming Monitor. Avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms, il conviendra aux gamers les plus exigeants, à la recherche de performances. Bien sûr, il faut que la configuration de l'ordinateur soit à la hauteur pour profiter au mieux de ces caractéristiques.Le moniteur embarque également les fonctionnalités G-Sync et FreeSync. Il propose un écran IPS d'une diagonale de 25 pouces avec des bords réduits, lui donnant un aspect plutôt compact par rapport à la taille de la dalle. Le pied est ajustable pour la hauteur comme l'inclinaison. Son lancement est prévu, pour les États-Unis, le 11 mars 2020 au prix de 500 dollars.Parmi les nouveautés annoncées, on se doit de citer le Dell Ultrasharp 43 4K USB-C Monitor (U4320Q) et son immense écran de 42,5 pouces. Impressionnant pour un moniteur de PC alors que de nombreux téléviseurs ne dépassent pas les 40 pouces. Il a été pensé pour le multi-tâches, avec la possibilité d'afficher les contenus de quatre appareils différents en simultané. Définition 4K et ports USB-C sont aussi au programme de ce moniteur qui sera commercialisé à partir du 30 janvier 2020 outre-Atlantique pour 1 050 dollars.Dell a aussi pensé aux créateurs avec son UltraSharp 27 4K PremierColor Monitor (UP2720Q). Il est livré avec un colorimètre intégré pour aider les professionnels (ou amateurs) qui ont besoin d'une justesse, d'une fidélité et d'une précision des couleurs parfaites pour leur activité. La sortie de ce modèle est prévue le 30 janvier 2020 pour 710 dollars.