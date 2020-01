CES 2020 : Lenovo dévoile son premier ordinateur portable 5G, nouveauté de la gamme Yoga

© Lenovo

Le Yoga 5G embarque du Snapdragon 8cx

© Lenovo

Disponible au printemps 2020

Source : Communiqué de presse

C'est une demi-surprise. Alors que la 5G est une tendance forte du CES 2020 , qui a lieu à Las Vegas jusqu'au 10 janvier, il n'est évidemment pas étonnant d'assister à la présentation de nouveaux produits 5G par les leaders du marché des PC. L'un des premiers à avoir dégainé est Lenovo. Le constructeur chinois présente dans le Nevada le Yoga 5G, un tout nouvel appareil de sa gamme d'ultra-portables 2-en-1. Qui fait presque office de première mondiale.2020 sera l'année de la 5G. Et les fabricants d'ordinateurs ne comptent pas laisser passer leur chance. Lenovo a dévoilé à Vegas le Yoga 5G, son tout premier ordinateur portable 5G, issu de la gamme 2-en-1 de la firme de Pékin, pouvant se transformer en tablette.Le Yoga 5G embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8cx. Huit cœurs donc pour ce processeur aux performances prometteuses, que l'on retrouve aussi sur le PC hybride Samsung Galaxy Book S, présenté en août dernier à New York. L'appareil accueille le modem X55 5G de Qualcomm.L'ultra-portable propose ainsi une connexion 5G à haute vitesse (en prenant en charge les réseaux à ondes millimétriques et sous 5 Ghz) pouvant être jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. De quoi télécharger vos fichiers les plus volumineux (films, jeux, etc.) en un rien de temps, pour peu que vous vous trouviez, dans quelques mois, à proximité d'une antenne 5G. Ordinateur portable + Snapdragon + 5G, tout cela est plutôt inédit et un test de la bête nous en dira plus sur sa réelle autonomie.Avec un poids toujours léger de 1,3 kg, ce nouvel appareil de la gamme Yoga avance une autonomie pouvant grimper jusqu'à 24 heures, avec une utilisation minimale du PC. Si cette information reste anecdotique et à confirmer à l'usage, on retient du Yoga 5G un écran tactile Full HD IPS de 14 pouces, avec des bords étroits sur les côtés, ce qui est idéal pour le jeu ou la vidéo. S'en suivent 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 ou 512 Go. Du classique sur la gamme Yoga.Au niveau de la connectique, le Yoga 5G présente deux ports USB-C, un emplacement Nano SIM pour la 5G et une prise casque.Lenovo nous indique que ce nouvel ordinateur portable devrait être disponible ce printemps, à partir de 1 499 dollars.