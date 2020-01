CES 2020 : le retour du miroir connecté... que personne ne peut acheter

© YouTube / CareOS

Bien plus qu'un simple miroir

Personnalisable à souhait

L'idée d'un miroir connecté dans sa salle de bain peut donner envie. Ils offrent en effet de nombreux usages et une expérience inédite grâce à leurs fonctionnalités. Jusqu'ici, le peu d'exemplaires développés sur le marché présentent malheureusement un montant exorbitant... et le dernier-né de la start-up CareOS ne risque pas de changer la donne.Se définissant comme le «», CareOS s'est spécialisée dans le développement de miroirs connectés destinés à «».La firme européenne profite du CES 2020 pour présenter Poseidon, son tout nouveau miroir connecté. Il est le successeur d'Artemis, dont il reprend de nombreuses fonctionnalités. Il permet par exemple d'essayer de nouvelles coupes de cheveux grâce à la réalité augmentée, d'avoir accès à des tutoriels de maquillage et encourage même les plus petits à se brosser les dents grâce à un jeu interactif. Il est aussi possible de régler la température de la salle de bain et de la douche depuis le miroir.CareOS mise également sur la santé. Pouvant être connecté à GoogleFit et HealthKit, le miroir offre un suivi complet de votre forme, et vous aide par exemple à repérer un grain de beauté suspect ou à adopter la bonne posture.Avec Poseidon, la start-up va encore plus loin puisqu'elle permet de choisir la taille du miroir, mais aussi sa disposition : verticale ou horizontale. Il peut ainsi être personnalisé de plusieurs manières, allant de l'éclairage à la couleur du cadre.On peut aller plus loin et comparer le Poseidon à un ordinateur. Doté d'un processeur Qualcomm, il peut aussi bien fonctionner avec le Wi-Fi qu'en Ethernet et possède également un port USB. Très pratique pour un miroir, il dispose d'un fonctionnalité, qui permet de l'utiliser sans le toucher et par conséquent éviter de le salir. Son système de reconnaissance faciale permet à toute la famille de l'utiliser selon les critères de chacun et CareOS affirme miser sur la sécurité afin qu'aucune donnée personnelle ne puisse fuiter.En termes d'innovation, le Poseidon a de quoi séduire un large public. Mais comme les autres miroirs connectés avant lui, très peu de personnes auront le luxe de se l'offrir et d'en profiter. Il sera en effet disponible de 3 000 à 6 000 dollars (environ 2 700 à 5 400 euros) selon la taille et les modules choisis.