CES 2020 : Samsung présentera Neon, un projet d’humain artificiel… et c’est flippant !

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

STAR Labs donne naissance à CORE R3

Quelques vidéos (étaient) cachées dans la matrice

Le CES de Las Vegas n'a pas encore ouvert officiellement ses portes, mais on peut d'ores et déjà vous dire que cette édition 2020 s'annonce futuriste. Un rien flippante même... en tout cas du côté de chez Samsung. Outre ses annonces côté télés, le constructeur présentera sur le plus grand salon high-tech du monde son « humain artificiel » appelé Neon. Et si nous n'employons pas le conditionnel, c'est que non seulement Samsung a créé un compte Twitter officiel et un site pour Neon , mais c'est le papa du projet, Pranav Mistry, Directeur chez Samsung Research aux États-Unis, qui a confirmé la présentation de cette technologie au CES sur sa page Twitter» indique le chercheur indien dans son tweet. Et ce sont seulement là les quelques détails que Samsung dévoile officiellement.D'ailleurs, si « Neon Artificial Human » (de son nom complet) semble être ce qui qualifie le projet global - ou une nouvelle division chez Samsung - , « CORE R3 » (R3 pour Reality, Realtime et Responsive), évoquée par Pranav Mistry serait la concrétisation de l'exercice. La projection numérique sera capable de se comporter comme un véritable humain à tel point qu'il serait impossible de distinguer à l'écran le vrai du faux.Neon et CORE R3 seraient alors le projet phare que Pranav Mistry présentera en tant que responsable de la nouvelle structure STAR Labs. Rien à voir avec le QG de Flash et son équipe de l'univers DC Comics, ce STAR Labs là signifie Samsung Technology and Advanced Research Laboratory.Si Samsung est donc naturellement très avare en informations, un internaute s'est intéressé au code source de la page Neon où il a pu accéder à des vidéos de démos mettant en scène les avatars numériques créés avec cette technologie. Ces vidéos dont les liens ont d'ailleurs été partagés par Reddit.com ne sont désormais plus accessibles. Pour autant, la chaîne YouTube Good Content | Tech, visiblement dédiée aux annonces Samsung, a publié une vidéo complète expliquant ce qui se cache derrière ce projet d'humain artificiel. Évidemment, nous ne saurons confirmer qu'il s'agit là d'une source fiable ou non, mais la chaîne semble s'être intéressée d'assez près au sujet et ce qu'on découvre dans la vidéo est saisissant... en tout cas s'il s'agit bien là d'un rendu réel.Rendez-vous donc mardi 7 janvier pour en savoir plus sur Neon et CORE R3. D'ici là, on vous laisse imaginer un peu ce qu'une telle technologie permettrait de faire. Même si, comme il est évoqué dans la vidéo, il deviendrait possible de créer des avatars pour les implémenter ensuite dans une réalité virtuelle ou augmentée accessible via un masque adapté, il ne faut pas oublier que dans un monde sujet aux fake news , celles-ci qui pourraient désormais être « physiquement » incarnées.