Le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8+ à prix bradé, voici une offre à couper le souffle !

Au niveau des aspirateurs robots, Ecovacs en connait un rayon. Et le Deebot N8+ est un compagnon recommandable pour celles et ceux qui souhaiteraient disposer d'un nouvel assistant au ménage avec 15% de réduction en ce moment chez Amazon. De quoi vous offrir ce super produit pour 509,15 € au lieu des 599,99 € habituellement affichés ! Un prix qui tombe plutôt bien par rapport au prix de ses concurrents tel que le Roomba i7+ d'iRobot qui coûte 837,91 €. Ainsi, d'autres qualités du Deebot N8+ plaident largement pour lui.

Au menu, commençons par son aspiration, qui constitue l'une des qualités premières attendues pour votre futur aspirateur robot. Le Deebot N8+ est conçu pour s'adapter de la manière la plus précise possible à votre type de sol. Ainsi, ce sont 4 modes d'aspiration qui vous sont proposés. Le principal, le Standard, s'accommodera très bien de vos poussières et autres miettes. En revanche, s'il s'agit seulement d'un entretien courant et que la surface à couvrir est importante, vous pouvez opter pour le mode Eco. Enfin, si vos sols sont plutôt sales, 2 modes, le Max et le Max+, vous permettront d'aller au bout des poils d'animaux tenaces. Un grand avantage par rapport à ses concurrents, tel que le Roomba i7+ d'iRobot, qui se limitent souvent à 3 modes d'aspiration.

De quoi offrir pour le Deebot N8+ une puissance d'aspiration pouvant atteindre 2300 Pa, contre 1700 Pa pour le Roomba i7+. Autre point clef pour cet aspirateur robot par rapport au i7+, sa formule 2 en 1 qui vous permet aussi bien de paramétrer l'aspiration que le lavage à la serpillère de vos sols. Pour près de 300 € de moins que son concurrent, vous pourrez donc opter pour un nettoyage complet, en alternant l'aspiration sur tapis, puis le lavage à l'eau du carrelage de votre cuisine grâce à son réservoir d'eau de 240 mL.

Concernant les serpillères, 2 jetables et une lavable (à une reprise) sont fournies par le constructeur. Par ailleurs, ce dernier recommande de ne pas ajouter de produit ménager dans le réservoir d'eau de votre aspirateur robot afin de ne pas endommager ses composants.