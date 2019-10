Un brevet Samsung dévoile le design d'un futur casque de réalité augmentée

© Samsung

La réalité augmentée sera-t-elle la prochaine technologie de rupture pour le grand public ? Les constructeurs ont l'air de le penser et le site Galaxy Club a mis la main sur un brevet déposé par Samsung, confirmant le développement d'un casque AR.Le modèle illustré par un schéma comporterait deux écrans, un par œil, mais ne serait peut être pas totalement autonome puisqu'on peut apercevoir un câble à son extrémité. Les informations contenues dans le brevet n'expliquent pas si ce dernier est un simple câble d'alimentation de batterie ou le moyen de récupérer les données vidéo depuis un ordinateur, par exemple.Samsung n'a pas véritablement investi dans la réalité augmentée ces dernières années et s'est concentrée sur le développement de casque de réalité virtuelle. Seulement la technologie n'a jamais vraiment décollé chez le grand public et le Galaxy Note 10, sorti tout récemment, est le premier téléphone incompatible avec le casque Samsung Gear VR. Un vrai aveu d'échec.La réalité augmentée est, elle, en pleine expansion et si la technologie, à unprès, n'est pas encore massivement répandue, certains constructeurs et pas des moindres continuent d'investir massivement.C'est le cas d'Apple qui propose régulièrement des mises à jour de ses kits de développement pour des applications iOS en réalité augmentée. La rumeur prête régulièrement à la marque l'intention de sortir dans les prochains mois un casque AR , en profitant des nombreuses applications disponibles sur l'App Store. Reste à savoir si les consommateurs seront cette fois réceptifs.