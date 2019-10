Le tracking sans manettes de l’Oculus Quest ne réduira son autonomie que de 7 minutes

© Oculus

Garder la consommation énergétique le plus bas possible

Source : Upload VR

L'ingénieur en chef de cette technologie a confirmé lors d'une conférence que son invention ne drainera «» sur la durée de vie totale d'une charge.Robert Wang, instigateur de cette technologie pour Oculus, explique s'être concentré sur la conservation de la consommation énergétique à un niveau le plus bas possible. D'après ses calculs, le tracking sans manettes consommera 230 mW d'électricité en plus, ce qui se traduirapar une autonomie totale en baisse de 7 minutes seulement.Une petite prouesse rendue possible par les facultés de compréhension de l'Oculus Quest. Ou plutôt du système de priorités qui a été mis en place par les développeurs. Si le hand tracking est utilisé, l'Oculus Quest cesse de tracker les Oculus Touch, et vice-versa.Attendu en bêta pour le début d'année prochaine, le hand tracking fera figure d'exception dans le paysage des casques VR. Jamais, auparavant, un casque autonome n'avait permis aux utilisateurs de se passer de manettes.