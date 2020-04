Raveberry : un serveur musical participatif à destination du Raspberry

© Raspberry Pi

Tous les Raspberry Pi sont compatibles

Une page GitHub ouverte pour le projet

Présenté en début de semaine sur Reddit , Raveberry s'appuie à la fois sur Spotify et YouTube pour permettre à ses utilisateurs d'alimenter une playlist. Les morceaux obtenant le plus de votes de la communauté sont automatiquement poussés en tête de file. Pour laisser le maximum de champ libre aux participants, Spotify et YouTube sont complétées par l'application Shareberry, qui permet ici d'ajouter à la playlist des chansons supplémentaires directement depuis un smartphone.Raveberry ressemble dans les faits beaucoup à Mopidy (codé en Python) et l'utilise d'ailleurs en tant que base pour son lecteur multimédia. Ce nouveau serveur ajoute toutefois des fonctionnalités supplémentaires à Mopidy de façon à se positionner comme un outil véritablement participatif et communautaire, avec le principe des votes comme intérêt central.Comme le note Tom's Hardware, Raveberry profite de tous les agréments pour faciliter son utilisation. On y trouve notamment une interface graphique d'administration dédiée, une prise en charge Bluetooth pour enceintes sans-fil, un visualiseur basé sur l'outil Cava et une fonctionnalité permettant de synchroniser des LEDs avec la musique diffusée. Il est également possible d'utiliser Raveberry en guise de Hotspot.Bien que développé à partir d'un Raspberry Pi 4, le projet Raveberry est compatible avec l'ensemble des Raspberry Pi, même les modèles anciens, a indiqué son créateur.Le projet dispose en outre d'une page GitHub où son principe et ses fonctionnalités sont évoqués plus en détail. Une page Reddit ouverte par ses développeurs permet enfin de suivre les ajouts de nouveautés sur cet intrigant serveur participatif.