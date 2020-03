Ce projet Open-Source vous permettra de transformer votre Raspberry Pi en Chromecast

Lire aussi :

Vous en avez assez des solutions de streaming propriétaire comme Chromecast ou AirPlay ? Maya Posch, créatrice de NymphCast, développe actuellement une alternative logicielle prometteuse qui permettra de diffuser en continu des flux audio et vidéo sur un réseau et via n'importe quelles plateformes.Encore en phase alpha, NymphCast se positionne comme une alternative open source à ChromeCast, AirPlay ou d'autres solutions qui nécessitent l'achat d'un dongle propriétaire. Conçu dans un premier temps pour fonctionner avec une grande variété de SBC -- tel que le Raspberry Pi , NymphCast permet de diffuser en continu des flux audio et vidéo sur vos téléviseurs et autres haut-parleurs, en contrôlant le tout très facilement à l'aide de l'application NymphCast Player disponible sur Android, PC et Mac.Si cette solution s'avère très pertinente pour les amateurs de Raspberry Pi, elle ne se limite cependant pas aux produits de la framboise. NympCast devrait ainsi fonctionner sur la majorité des systèmes basés sur Linux et prendre en charge des monocartes telles que l'Orange Pi, l'Odroid et ainsi de suite. À l'heure actuelle, le serveur NymphCast peut être installé sur l'ensemble des modèles de Raspberry Pi Enfin, NymphCast prend en charge des applications écrites en AngelScript . Cela devrait lui permettre d'étendre ses fonctionnalités en prenant en charge, par exemple, la diffusion de médias en ligne tels que SoundCloud, YouTube, ou encore Netflix.Pour en savoir plus, tester NymphCast, ou remonter des bugs, rendez-vous sur le GitHub du projet