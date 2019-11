Un Raspberry Pi de survie post-apocalyptique ? C'est fait

Un Raspberry Pi custom inspiré des cyberdecks de Gibson

Impression 3D et Raspberry Pi

Source : The Verge

L'effondrement est-il inéluctable ? À l'instar de la mini-série des Parasites, Jay Doscher entend bien profiter des nouvelles technologies pour tirer son épingle du jeu alors que le monde périclite, mais à moindres frais puisque cea développé un kit de survie post-apocalyptique à partir d'un Raspberry Pi !On n'arrête pas l'innovation, encore moins lorsque l'on parle de Raspberry Pi ! Ce nano-ordinateur qui fait le bonheur des bidouilleurs permet de développer des projets assez incongrus : animer un drone sous-marin , modifier une guitare électrique , réaliser un supercalculateur , ou encore contrôler la température d'un barbecue (et après tout pourquoi pas ?).Mais c'est ici un tout autre projet que relaie, celui de Jay Doscher, un passionné d'électronique qui présente son travail sur son site Back7.co . Inspiré parde William Gibson, un roman publié en 1984 et fondateur de l'univers Cyberpunk, ce projet n'est autre qu'une sorte de « cyberdeck » fabriqué autour d'un Raspberry Pi. Cet objet que l'on croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction n'est pas la première réalisation de Jay Doscher, il s'agit d'une version améliorée du « Recovery Kit » qu'il avait déjà conçu il y a quelques années.Pour créer ce kit de survie, Jay Doscher a utilisé un Raspberry Pi 4 qu'il a assemblé avec divers composants au sein d'un coffret d'appareil photo étanche Pelican. On y trouve un écran tactile de sept pouces, une batterie interne, un clavier ortholinéaire 5z6p Plaid, ainsi que cinq ports Ethernet Netgear, entre autres connectiques.Le tout est maintenu dans le coffret grâce à des pièces personnalisées qui ont été réalisées grâce à une imprimante 3D. Pour couronner le tout, le coffret se range dans un carton disposant d'un blindage électromagnétique en feuille de cuivre ! Pour en savoir plus et consulter la liste de tous les matériaux utilisés, rendez-vous sur Back7.co Pour expliquer l'utilité de son projet, Jay Doscher confie àqu'il n'est pas qu'esthétique, mais aussi fonctionnel. Il estime en effet que les scénarios apocalyptiques se basant uniquement sur la gestion de l'eau, de la nourriture et des abris sont trompeurs, car l'électronique aura certainement un grand rôle à jouer.En exemple, il cite : «