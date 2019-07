Pijuice Zero : un nouvel onduleur pour Raspberry Pi Zero financé par crowdfunding

Crédit : PiJuice

Gérer et réguler les tensions pour protéger les appareils électroniques, tel est l'objectif d'un. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est créé sur-mesure pour le. Une fois raccordé à la carte, il sera en mesure de l'alimenter de manière optimale, qu'importe la source de courant choisie. Comme l'expliquent nos camarades de MiniMachines, leest utilisable avec l'ensemble des batteries LiPo disponibles et se connecte directement aux broches du Pi Zero.Le Pijuice Zero ne se contente pas deprodigué au Raspberry Pi Zero. L'onduleur apporte aussi quelques fonctionnalités de son cru, comme une horloge ou un API optimisé pour Raspbian (l'OS de Raspberry Pi basé sur la distribution Debian).L'horloge permettra par exemple d'allumer, mettre en veille ou éteindre un projet sous Pi Zero à des heures précises,par l'utilisateur. Une solution pertinente pour les dispositifs destinés à n'être actifs que durant de brèves périodes en cours de journée ou de nuit. L'API, lui, permet notamment de, note MiniMachines, ou encore d'éteindre le système à la régulière s'il venait à ne plus être alimenté.Le Pijuice Zero est par ailleurs pourvu de deux LEDs RGB programmables renseignant l'utilisateur sur l'avancement de la charge ou de la décharge de la batterie ajoutée au Raspberry Pi. Notons enfin que l'onduleur est certifié CE et FCC. Il est donc possible de l'employer dans le cadre d'installations industrielles ou éducatives.Équipé d'une batterie de contrôleurs (micro-contrôleur ST Micro STM32F030CCT6 ARM Cortex-M0, 48 MHz, F64KB, R8KB, I2C, SPI, USART, 2,4-3,6 V ; contrôleur de charge BQ24160RGET au Lithium-Ion/Polymer, 2,5 A, 4,2-10 V ; jauge LC709203FQH-01TWG 1 cellule Li-ion, 2,8 % ; circuit de gestion de l'alimentation NCP380LMUAJAATBG), le Pijuice est accessible au tarif desur Crowd Supply.Pour rappel, un Raspberry Pi Zero « original » ne coûte que, tandis que la version disposant du Wi-Fi (Pi Zero « W ») est toujours proposée à. Toutes proportions gardées, le Pijuice Zero est donc onéreux. Un prix toutefois justifié par les composants et fonctionnalités qu'il intègre.La liste complète de ces composants est consultable sur la page GitHub du projet PiJuice.