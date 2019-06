Buster : la nouvelle version de Raspbian est arrivée (et elle a du chien)

Une interface retravaillée et plus de sécurité

Thonny Python par défaut et absence momentanée de Mathematica

Et pour trouver un nom de code à leur dernier né, les membres de Debian sont allés rechercher dans un classique Disney des années 90 : Toy Story. Buster (en français Razmotte) n'est autre que l'adorable teckel plein d'intelligence que reçoit Andy pour Noël.Après une phase de développement de deux ans, on s'attendait à trouver un OS totalement différent de, la version précédente de Raspbian. Cependant, il n'est rien, et le jeuneressemble dans les grandes lignes à son cadet (qui ressemblait déjà pas mal à l'ancienne version Jessie). Cependant, quelques modifications ont été incluses dans cette nouvelle version, en particulier dans le domaine de la sécurité, afin notamment de rendre Buster plus difficile à hacker.C'est un peu la mode actuellement mais il fallait le souligner : Buster a subi un relooking au niveau de son interface, comme c'est le cas sur les derniers-nés iOS et Windows. En effet, cette nouvelle version a subi une refonte avec un design devenu plus « plat ». L'apparence générale de nombreux éléments de l'interface a notamment été renouvelée et améliorée, laissant beaucoup plus de place à la simplicité. L'équipe de Debian a également réduit les courbures ainsi que les dégradés, qui étaient utilisés sur la version précédente pour donner une impression 3D aux différents boutons. Il en ressort une véritable impression de fluidité dans l'utilisation de Buster.Au rang des différences notables, précisons que l'environnement de développement, déjà présent sur les versions précédentes, est désormais l'environnement par défaut sur Buster.Enfin, pour les amateurs du logiciel de calcul, sachez qu'il est pour l'instant absent de la nouvelle version de Raspbian., maison mère du programme, est actuellement en train de travailler sur Mathematica pour le rendre parfaitement compatible avec Buster. Il devrait être prochainement disponible dans la catégorie des logiciels recommandés.La date officielle de sortie de Buster est fixée au 6 juillet.