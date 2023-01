Selon Proton Mail, 50% des e-mails contiennent un traqueur

Andy Yen, fondateur et P.-D.G. de Proton, résume : « Les pixels espions sont un moyen très intrusif pour les sociétés de marketing de recueillir toujours plus d'informations personnelles sur les utilisateurs sans leur consentement. C’est comme avoir constamment quelqu’un au-dessus de votre épaule, qui épie tous vos faits et gestes dès que vous ouvrez et lisez un mail, qui note le type d’appareil que vous utilisez, votre fournisseur internet et même votre localisation. Ce type de surveillance est inacceptable, surtout à l’échelle à

laquelle cela se produit, et alors que les utilisateurs n'en ont généralement pas conscience. Chez Proton, notre mission a toujours été de créer un meilleur internet où le respect de la vie privée est la règle. C’est pourquoi, en plus de fournir un service messagerie chiffrée de bout en bout, nous déployons également une protection améliorée contre les traqueurs d’e-mails ».