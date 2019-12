Un processeur Intel doté d'une nouvelle architecture fait son apparition dans un bench

© Joseph GTK / Shutterstock

Une configuration de caché mémoire différente

Une architecture qui n'aurait rien à voir avec une énième itération de Skylake

6 cores / 12 threads et des fréquences avoisinant les 3 GHz, à priori rien de bien nouveau pour ce processeur Intel découvert cette semaine sur la base de données du Benchmark SiSoft. La puce ressemble sur le papier à s'y méprendre à certains CPU 14 nm d'ores et déjà annoncés par Intel, et pourtant, si l'on se penche sur les détails, les indices pointent vers une architecture pour l'heure inconnue.Ce nouveau processeur arbore en effet une configuration de cache L2 différente de ce que l'on trouve sur les architectures déjà dévoilées par Intel ou par de précédentes fuites. La puce embarquerait en effet 1,25 Mo de cache L2 par core, tandis que les CPUs Ice Lake se contentent de 512 Ko. La plus grosse quantité de cache L2 intégrée sur un processeur Intel connu se trouve sur le Core i9-10980XE, qui en embarque 1 Mo. Un élément qui nous empêche de situer précisément ce processeur dans les line-up 14 et 10 nm d'Intel.Il pourrait s'agir d'une itération de l'architecture Tiger Lake (10 nm), attendue quelque part en cours d'année prochaine.Une autre hypothèse serait de considérer que ce nouveau processeur appartient à la génération des puces Rocket Lake . Prévue pour 2021, cette nouvelle itération de la grande famille de processeurs Skylake embarquerait des puces aux spécifications proches de celles découvertes sur SiSoft.Seulement voilà, pour, l'ajout d'une quantité plus importante de cache L2 serait le signe d'une toute nouvelle architecture. Nous n'en saurons pas plus pour le moment.Comme le précise le site spécialisé, la plateforme sur laquelle était monté ce mystérieux processeur Intel était une carte mère dual-socket SuperMicro X12DAi-N SMC X12. Cette dernière embarquait deux de ces processeurs pour un total de 12 cores et 24 threads.