Les tests de référence des prochains GPUs intégrés d'Intel fuitent (et ils sont prometteurs)

Des iGPUs sur lesquels ont pourra (peut-être) jouer pour de vrai

Jusqu'à 2 TFlops de puissance de calcul

Les iGPUs d'Intel pourraient-ils pour de bon se substituer à des GPUs dédiés ? D'après Tom's Hardware (via TechRadar ) la réponse pourrait bien être oui, tout du moins pour certaines tâches... Les premiers tests de performances de l'architecture Gen11 d'Intel vont en tout cas dans ce sens, avec des résultats très flatteurs pour les bleus. Sur le secteur de l'iGPU, la concurrence d'AMD serait battue à plate couture.Repéré par un utilisateur du forum américain Reddit, ce Benchmark de l'architecture Gen11 pointe vers des performances en nette hausse suret. Les iGPUs de puces 15 Watts telles que les Ryzen 7 2700U et Ryzen 5 2400G d'AMD sont dépassés d'une large avance, au même titre que celui de l'Intel Core i5-8250U, apprend-on.Sur ces premiers tests, l'Iris Plus Graphics 940 d'Intel, est en effet 62,97 % plus rapide sous GFXBench 5.0 que l'iGPU Vega 10 intégré par les rouges au Ryzen 7 2700U. Des résultats potentiellement tronqués par le test Manhattan de ce benchmark (auquel on doit des scores parfois anormalement élevés). Une fois ce dernier retiré de l'équation, l'Iris Plus 940 d'Intel s'impose comme étant 44,81 % plus rapide que la puce d'AMD, ce qui reste très prometteur.Par ailleurs, la puce en question serait en mesure de développer une puissance de calcul estimée à 1 TFlop en 32-bit et 2 TFlops en 16-bit, et ce sans qu'aucun GPU externe ne soit impliqué dans le décompte. Une petite prouesse qui, si elle venait à être confirmée, permettrait de se dispenser de cartes graphiques pour certaines activités comme du traitement photo, du montage vidéo léger, ou même du Gaming sur certains titres compétitifs dont la gourmandise en ressources est modérée (Overwatch, Fortnite...)Bien évidemment, il faudra attendre les annonces officielles d'Intel, et les premiers tests grandeur nature, pour confirmer ou infirmer ces assertions pour le moins alléchantes.