Core i9-9990XE : le flagship d'Intel n'aura que 14 cœurs actifs VS 18 pour son prédécesseur

Le nouveau fleuron d'Intel castré de 4 cœurs vis-à-vis de son prédécesseur

Des cores en moins, des fréquences en hausse... et un prix potentiellement (un peu) plus élevé

Toujours gravées en(le 10 nm est toutefois en route chez), ces puces souffrent en effet d'un TDP de plus en plus difficile à maintenir sous contrôle, forçant de fait les bleus à d'étranges concessions. Cette multiplication des cœurs chez Intel intervient suite au grand retoursur le marché. Pour contrer l'arrivée des CPUs Ryzen, Threadripper et Epyc des rouges, Intel a dû faire évoluer ses lignes et multiplier les cœurs - et accessoirement augmenter les fréquences - de ses différents processeurs pour tenir AMD en joue. Une solution également privilégiée ces derniers mois pour pallier aux manques inhérents à la gravure en 14 nm, qui commence sérieusement à prendre de l'âge.Cette politique a cependant ses limites. Limites visiblement atteintes avec le Core-i9990XE, nouveau fleuron d'Intel sur le marché du CPU de bureau. Comme le rapporte Guru3D , la puce se voit castrée de 4 cœurs par rapport à l'anciendes bleus, l'i9-9980XE. Ce dernier profitait de 18 cœurs et 36 threads. On tombe à "seulement" 14 cœurs et 28 threads sur son remplaçant.De leurs côtés, les fréquences de cet i9-9990XE sont en nette hausse : 4,0 GHz de base et 5,1 GHz en boost (contre 3,0/4,5 GHz sur l'ancien modèle), tandis que le TDP (sans grande surprise) explose littéralement pour passer cette année à 255 Watts (contre 165 Watts sur le i9-9980X).D'après les informations glanées par Guru3D, le cache L3 serait lui aussi en large retrait sur l'i9-9990XE avec 19,25 Mb, contre un total de 24,75 Mb précédemment. A l'inverse, le prix de la nouvelle puce haut de gamme d'Intel devrait pour sa part augmenter légèrement pour se caler aux abords des 2000 dollars. L'i9-9980XE se monnaye en ce qui le concerne à 1979 dollars prix catalogue, avec un tarif par core de 109 dollars.Un autre point qui risque tourner en défaveur du nouveau modèle, auquel une large majorité d'utilisateurs préférera sûrement le Core, plus classique, plus modeste... mais aussi et surtout nettement moins dispendieux.