HP révèle les spécifications techniques des CPU Whiskey Lake-U

Des fréquences triplées en Turbo Boost



Le Intel Core i3-8145U : même si le nombre de coeurs n'est pas encore connu (probablement deux), ceux-ci seront cadencés à 2,1 GHz de série, et pourront monter jusqu'à 3,9 GHz en mode Turbo Boost. Ils disposeront en outre de 4 Mo de cache.



Le Intel Core i5-8265U : montée en puissance avec 4 coeurs et 8 threads, cadencés à 1,6 GHz en usage normal, mais dopés à 4,1 GHz en Turbo Boost. 6 Mo de cache épauleront le processeur.



Le Intel Core i7-8565U : modèle le plus puissant de la gamme, ce processeur embarquera également 4 coeurs et 8 threads, cette fois réglés sur 1,8 GHz réhaussables jusqu'à 4,6 GHz en Turbo Boost. Ce i7 s'accompagnera de 8 Mo de cache.



Alors que la prochaine génération de processeurs, a été repoussée à 2019, le constructeur compte bien caser une génération intermédiaire dans son calendrier.C'est en tout cas comme cela que l'on perçoit, une gamme de processeurs en 14 nm à destination des PC portables et ultraportables, qui reprennent à leur compte une grande part des spécificités des CPU Kaby Lake.Ces processeurs basse consommation (leur TDP est estimé à 15 W) sont produits dans l'objectif de remplacer ceux de la gamme, qui équipe aujourd'hui quantité d'ordinateurs nomades ou tout-en-un.D'après les informations révélées par erreur par HP , Whiskey Lake-U se déclinera sous les trois familles habituelles d'Intel :Dans la fiche technique publiée par HP, il est également fait état du chipset graphique qui accompagnera ces nouveaux CPU. Il s'agira vraisemblablement du Intel UHD 620 Graphics.Enfin, ces nouveaux processeurs devraient être capables de gérer sans mal au moins 12 Go de RAM DDR4. Un nombre que Tom's Hardware pense extensible jusqu'à 32 Go sans trop forcer.Réponse dans les prochains mois !