Google souhaite créer une initiative open source pour la conception de puce électroniques

Soutenir et financer plusieurs projets open source déjà existants

Google pourrait à terme fabriquer ses propres processeurs

Source : 9to5Google

Google a embrassé l'depuis longtemps, avec des projets tels qu'Android et Chromium. Mais le géant de la Silicon Valley veut désormais dépasser le simple cadre logiciel pour bâtir une communauté dédiée à la conception de puces informatiques.Sur son blog Google Open Source , le moteur de recherche détaille sa vision qui vise à encourager l'innovation dans le domaine en mettant en place une «».Google souhaite multiplier les talents afin de proposer au final de nouvelles puces, adaptées aux besoins des constructeurs partenaires et aux appareils qui en seront équipés.Pour ce faire, la société va soutenir et financer, une fondation se définissant comme le «» dont le but est de créer un processeur ouvert et à faible coût. L'va également recevoir le soutien de Google dans son projet d'hébergement et de partage de code libre lié au développement de nouvelles puces informatiques. Le moteur de recherche va en devenir un membre fondateur pour offrir davantage de moyens financiers et juridiques à ses équipes.Google pourrait également tirer parti de ces avancées dans sa propre production de. Le géant produit déjà ses propres puces, notamment avec Titan , ce composant de sécurité qui équipe tout aussi bien les smartphones Pixel que ses centres de données.Sur le long terme, l'ambition de Google pourrait être similaire à celle d'Apple : maîtriser la majeure partie de la conception de ses produits et lier plus intimement hardware et software, pour maximiser les performances et les coûts de production.