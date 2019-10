AMD : un Ryzen 7 3750X de 105 W cité "par erreur" dans un guide produit

© Stefan Dinse / Shutterstock

Un guide produit un peu trop bavard... mais qui n'officialise pas grand chose

Le Ryzen 7 3750X : un 3800X recalé aux exams ?

AMD n'a peut-être pas dévoilé toutes ses cartes. Très prometteurs sur le marché du processeur de bureau, au point de faire sérieusement trébucher Intel sur ce terrain, les rouges auraient un processeur supplémentaire à nous présenter dans les prochains mois... et non, il ne s'agit pas du Ryzen 9 3950X ou d'une nouvelle puce Threadripper. Nous parlons ici d'un Ryzen 7.Évoqué dans un guide produit officiel émanant d'AMD, le Ryzen 7 3750X se fait un nom sans pour autant apparaître au grand jour. Sa sortie est d'ailleurs très loin d'être assurée à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Et pour cause, la dénomination 3750X, prédestine cet éventuel nouveau venu à une insertion périlleuse entre le Ryzen 7 3700X et le Ryzen 7 3800X... Deux processeurs déjà proches en termes de spécifications et de prix.Tous deux embarquent en effet 8 cores / 16 threads, et la même quantité de cache L3 (32 Mo), pour des fréquences comprises entre 3,6 et 4,4 GHz pour le 3700X et 3,9 / 4,5 GHz pour le 3800X. Leurs prix respectifs diffèrent par ailleurs de 70 dollars seulement (329 dollars pour le 3700X et 399 dollars pour son grand frère). La marge de manœuvre d'AMD semble donc ténue.Dans les faits, ce mystérieux Ryzen 7 3750X pourrait être une tentative de recyclage des puces n'ayant pas atteint les standards de qualité attendus d'un Ryzen 7 3800X en fin de production. Il s'agirait donc à proprement parler d'une référence légèrement moins performante que le 3800X, mais tout de même plus véloce qu'un 3700X. Nous pourrions d'ailleurs tabler sur un TDP de 105 Watts (comme le 3800X) et sur des fréquences supérieures à celle du 3700X, pour un prix potentiellement fixé aux environs de 350 / 360 dollars.Certaines rumeurs laissent par ailleurs entendre que ladite puce pourrait embarquer deux CCD (), avec à la clé une plus grande quantité de mémoire cache - jusqu'à 64 Mo de cache L3 sont mentionnés parReste en suspens la disponibilité de cet incertain Ryzen 7 3750X. Par le passé, AMD a déjà lancé des processeurs en nombre limité et sur certains marchés seulement. C'était par exemple le cas du Ryzen 5 3500X. La piste d'une puce custom produite pour un ou plusieurs clients en particulier peut aussi être envisagée.