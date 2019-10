AMD, les Ryzen PRO 3000 s'annoncent

Des processeurs gravés en 7 nm, comme les puces Ryzen 3xxx lancées en juillet

Cinq nouveaux APUs professionnels également de la partie

L'arrivée de ces nouveaux processeurs est prévue dans un premier temps sur des ordinateurs de bureau issus de chez HP (au travers de l'EliteDesk 705 G5) et Lenovo (avec la gamme ThinkCentre), indique AMD dans un communiqué relayé par. Leur lancement est, pour sa part, attendu durant le quatrième trimestre 2019.Basée sur l'architecture ZEN 2 et la gravure en 7 nm de TSMC, la série Radeon Pro 3000 se décline pour l'instant autour de trois références : les Ryzen Pro 9 3900, Ryzen Pro 7 3700 et Ryzen Pro 5 3600. On apprend que le Ryzen Pro 9 embarque 12 cores et 24 threads (pour des fréquences comprises entre 3,1 et 4,3 GHz et 70 Mo de cache L2 + L3), ce qui en fait le processeurs business le mieux pourvu du marché business, argue AMD.Les rouges indiquent notamment que les Ryzen Pro 9 et Ryzen Pro 7 développent deux fois plus de performances que les processeurs équivalents chez Intel. Ils seraient par ailleurs capables d'atteindre une vitesse de traitement 127 % supérieure à la compétition en calcul (résolution d'équations complexes, simulations...). Une double assertion qui méritera d'être validée ou réfutée à l'avenir.AMD annonce par ailleurs un TDP limité à seulement 65 Watts pour ces trois nouveaux processeurs Ryzen Pro. Les Ryzen Pro 7 et Ryzen Pro 5 profitent pour leur part de 8 cores / 16 threads et 6 cores / 12 threads respectivement. Le premier est cadencé entre 3,6 et 4,4 GHz, tandis que le second perd 200 MHz en boost. Les deux puces se distinguent aussi légèrement sur la quantité de mémoire cache embarquée, avec 36 Mo (L2 + L3) pour le Ryzen Pro 7 et seulement 35 Mo pour son petit frère.Parallèlement à l'offre Ryzen Pro classique, le groupe de Lisa Su lance cinq nouveaux processeurs professionnels équipés d'iGPU Radeon Vega : les Ryzen Pro 5 3400 G, 3400 GE, Ryzen Pro 3 3200G, 3200 GE, et enfin l'Athlon Pro 300 GE.Le petit poucet de cette gamme renouvelée hérite de 2 cores et 4 threads, se contente de 5 Mo de cache et de 3 unités de calcul pour son iGPU. Ses fréquences sont limitées à 3,4 GHz et son TDP ne dépasse pas les 35 Watts.Viennent ensuite, par ordre croissant, les Ryzen Pro 3 3200 GE et 3200G. Ces derniers ne se distinguent que par leur TDP (35 Watts pour le premier et 65 pour l'autre) et leurs fréquences (3,3/3,8 GHz et 3,6/4,0 GHz respectivement). Tous deux embarquent pour le reste 4 cores (sans SMT), 6 Mo de cache et un iGPU comprenant 8 unités de calcul.Orientés milieu de gamme, les Ryzen Pro 5 3400 GE et 3400G, embarquent, enfin, 4 cores et 8 threads, 6 Mo de cache et 11 unités de calcul. Leurs TDP respectifs sont fixés à 35 et 65 Watts là aussi, pour des fréquences annoncées à 3,3/4,0 GHz pour le 3400 GE et à 3,7/4,2 GHz pour le 3400G.Pour l'heure, AMD n'a pas communiqué de tarifs officiels. Ces derniers sont vraisemblablement réservés aux OEM, comme HP et Lenovo évoqués plus haut.