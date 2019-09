Encoder en HEVC 8K 79 img/s en temps réel ? C'est chose faite avec un AMD EPYC 64 cœurs

Une première mondiale réalisée grâce à l'AMD EPYC 7742

La 8K arrive rapidement dans les foyers



C'est une performance stupéfiante que vient d'accomplir Beamr Imaging, une société spécialisée dans l'encodage vidéo.À l'aide du processeur AMD EPYC 7742 , la dernière puce dédiée aux serveurs développée par le constructeur informatique, Beamr Imaging a pu encoder pour la première fois de l'histoire une vidéo 8K HDR en temps réel, à 79 images/secondes.Cette prouesse n'a été possible que grâce à l'optimisation du logiciel qui a permis d'utiliser les 64 cœurs présents sur le processeur, soit 100 % de ses capacités de calcul.Si la 8K reste encore aujourd'hui cantonnée à l'univers professionnel, les fabricants et les consommateurs montrent déjà un certain intérêt vis-à-vis de cette technologie. Les écrans 8K sont déjà disponibles sur le marché , à des prix prohibitifs mais qui baisseront rapidement chaque année, comme à chaque nouvelle vague technologique.Beamr Imaging et AMD veulent accompagner cette arrivée progressive de la 8K dans les foyers et se concentrent essentiellement sur la diffusion de contenus adaptés à ces écrans. Les JO de Tokyo à l'été 2020 seront l'occasion de tester en conditions leur capacité d'encodage en temps réel, puisque les compétitions seront captées à l'aide de caméras 8K.AMD explique également que l'EPYC 7742 ne sera pas cantonné à la diffusion live et pourra être utilisé par des plateformes de streaming pour délivrer leurs contenus 8K quand elles le désireront, ou encore par des services de jeu vidéo en Cloud gaming