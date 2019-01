CES 2019 - Sony annonce une flopée de TV 8K et 4K allant jusqu’à 98"

Des écrans 8K aux dimensions impressionnantes

Sony Z9G 8K : écran LCD 8K HDR disponible en 85 et 98 pouces

Sony A9G 4K : écran OLED 4K disponible en 55, 65 et 77 pouces



Le Sony Z9G 8K. © Sony

La 8K, mais pour quoi faire ?

Ces nouvelles entrées dans le catalogue des écrans Master den'ont pas encore de prix ni de fenêtre de sortie.Lancée l'an dernier, la gamme d'écrans Master de Sony s'agrandit et accueillera au cours de l'année les références suivantes :Chaque écran disposera du même processeur, et le Z9G bénéficiera d'"", annonce Sony.Il n'aura échappé à personne que la grande majorité des contenus vidéo disponibles aujourd'hui n'est même pas encore 4K-ready. N'en déplaise, de nombreux constructeurs parmi lesquels Sony, LG et Samsung se partagent la tête de la course, mettent sur le marché des écrans 8K.Ces écrans sont alors équipés de puissants processeurs graphiques et disposent d'algorithmes. Et plus l'algorithme est bien conçu, plus détaillée sera l'image, même si elle a été conçue pour une résolution inférieure.