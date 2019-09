Le nouveau BIOS corrigé d'AMD augmentera les vitesses d'horloge de 25 à 50 MHz

© Adison Pangchai / Shutterstock.com

Des fréquences en hausse de 25 à 50 MHz

Vers une utilisation plus intelligente du boost

Après avoir pris connaissance du problème , AMD passe à sa résolution. La firme a annoncé, par l'intermédiaire d'un billet de blog, avoir identifié et corrigé le bug qui empêchait une partie de ses nouveaux processeurs d'évoluer à leurs fréquences maximales. La mise à jour nécessitera cependant trois semaines supplémentaires avant de débouler sur nos PC, le temps nécessaire aux fabricants de cartes mères pour effectuer les validations d'usage et mettre en place le déploiement dudit patch.À défaut d'un gain de puissance ébouriffant, cette mise à jour de BIOS permettra aux nouveaux processeurs Ryzen de coller aux fréquences dont AMD fait publicité en boost. Concrètement, le patch doit permettre une augmentation des vitesses d'horloge de 25 à 50 MHz en fonction des cas. Pas de quoi changer fondamentalement la donne, mais les puces Ryzen 3XXX tourneront au moins aux fréquences attendues.», a indiqué AMD dans un billet en date du 10 septembre Sur le même post, AMD indique avoir travaillé à la création d'un mode idle «» permettant au système de booster les fréquences de manière plus intelligente.AMD explique le principe de cette nouveauté en ces termes : «». Concrètement,La firme de Lisa Su ajoute enfin que le lancement d'un SDK « AMD Monitor » est dans les tuyaux. Prévu pour le 30 septembre prochain, il permettra à n'importe quel utilisateur (compétent) de concevoir un outil de monitoring public taillé sur mesure, capable de surveiller les températures, le voltage du processeur, ses vitesses de fonctionnement ou encore sa fréquence effective.