AMD : sur GeekBench, deux puces EPYC 7742 mettent à mal quatre Intel Xeon 8180M

GeekBench 4 : un benchmark inadapté au monde de l'entreprise, mais néanmoins évocateur

Deux EPYC 7742 plus puissants que quatre Intel Xeon Platinum 8180M... Sur une configuration non-optimisée

Sans grande surprise, le tandem signé AMD surclasse d'une large avance les CPUs Xeon d'Intel, mais ce qui frappe c'est avant tout l'insolent rapport performances/prix offert par les rouges, avec...selon les calculs réalisés parSous GeekBench 4,a lancé plusieurs essais afin d'estimer les performances d'un duo d'. Équipés de 64 cores et 128 threads chacun (pour un total de 128 cores et 256 threads une fois couplés), les nouveauxtotalisaient entre 184 000 et 193 000 points en usage multi-cores sur l'outil de Benchmark, avec une pointe à 193 554 points. En usage single-core, sur cette même configuration, le chiffre le plus élevé atteint les 4 876 points.Pour comparer ces chiffres à ceux de quatre puces Intel Xeon Platinum 8180M (28 cores et 56 threads par CPU),s'est basé sur des mesures préalablement effectuées via un rack. Le quatuor de processeurs Intel totalisait (pour 112 cores et 224 threads en tout) près de 4 700 points en single-core et tout juste 155 050 points en utilisation multi-cores. Soit un différentiel entre les configurations AMD et Intel mesuré à. L'avance est donc confortable pour l'offre EPYC.Reste que GeekBench 4 ne présente qu'un intérêt limité lorsqu'il s'agit d'estimer les performances de processeurs destinés au monde de l'entreprise., même s'ils prouvent tout de même la supériorité de l'architecture ROME d'AMD face à l'offre actuelle d'Intel, plus ancienne d'un point de vue technologique et pourtant plus coûteuse.Tout aussi intéressant, et de l'aveux même de, les deux EPYC 7742 couplés pour les besoins du bench n'étaient pas en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le site spécialisé pointe quepour les processeurs d'AMD une fois que des serveurs dual-socket pour EPYC 7742 seront lancés.On apprend par ailleurs qu'aucun ajustement particulier n'a été réalisé parpour réaliser ces benchmarks. Avec les bonnes optimisations, un duo d'EPYC 7742 pourrait passer facilement la barre des 200 000 points sous GeekBench 4 et par conséquent renforcer de manière encore plus certaine leur avantage sur la concurrence d'Intel.Pour rappel,, tandis qu'un seul Xeon Platinum 8180M se négocie à près de 13 000 dollars. La configuration AMD ici testée revenait par conséquent à « seulement » 13 900 dollars... contre un peu plus de 52 000 dollars pour celle d'Intel.