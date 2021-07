Mediatek : photo et fluidité dans le viseur avec ses SoC Helio G96 et G88

Plus abordable, l'Helio G88 est fatalement plus rudimentaire. Par rapport à son prédécesseur, il passe malgré tout à un support d'affichage en Full HD+/90 Hz (au lieu de HD+/90 Hz) et peut prendre en charge les capteurs jusqu'à 64 Mpx (contre 48 Mpx max jusqu'alors). On y trouve toujours un processeur octa-core fondé sur deux processeurs ARM Cortex-A75 à 2,0 GHz et une partie GPU Mali-G52 MC2.

Comme le souligne GizmoChina, MediaTek n'a pas encore précisé la période de lancement de ces puces. D'ailleurs, elles ne sont, à cette heure, pas encore répertoriées sur le site officiel du constructeur. On ignore également quels seront les premiers appareils à en profiter.