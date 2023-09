Pourquoi Tinder et Twitch viennent-ils d'écoper d'amendes en Russie ?

Où stocker les données des utilisateurs du Web ? C'est une question qui est posée à tous les pays du monde. Et les approches peuvent être différentes selon où l'on se trouve. Si certaines entités comme l'Union européenne sont ouvertes au transfert des données de leurs citoyens à l'étranger, ou, plus exactement, aux États-Unis, des gouvernements comme la Russie sont quant à eux plus intransigeants.

Le Kremlin exige en effet des compagnies du secteur qu'elles hébergent en Russie les données des Russes. Cette mesure a été appliquée avec force et a déjà fait plusieurs victimes. LinkedIn a ainsi été interdit du pays pour cette raison en 2017, alors que des sociétés comme Pinterest ou Airbnb ont dû se soumettre à des amendes. Aujourd'hui, c'est au tour de Tinder et de Twitch d'être sanctionnés.