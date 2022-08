L'Union européenne établit une "ambassade de la tech" dans la Silicon Valley pour faciliter ses relations avec les Big Tech

Il ne faut pas oublier que l'Union européenne a adopté récemment le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA). Ces deux textes aideront, à compter de leur entrée en vigueur prévue l'année prochaine, à dessiner le futur de la régulation numérique, permettant notamment une meilleure modération des contenus violents et haineux. Ils visent également à instaurer une lutte plus efficace contre les abus de position dominante et les pratiques anticoncurrentielles allant à l'encontre des intérêts des entreprises et des consommateurs, et des sanctions plus importantes en cas de manquement(s).