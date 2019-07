G20 : 24 pays signent une déclaration pour la libre circulation transfrontalière des données

© Pixabay

Favoriser la libre circulation des données avec des protections relevées

Les USA, la Chine et la Russie signent la déclaration

Source : The Japan Times

Lors du, terminé ce week-end à Osaka, Donald Trump est apparu, aux yeux des observateurs, comme faisant cavalier sur les plans commerciaux et environnementaux, étant l'unique responsable à ne pas avoir réaffirmé vouloir respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Les choses ont été cependant moins évidentes concernant, au sens positif du terme, grâce aux efforts dunotamment et de son Premier ministre,Le leader nippon, qui présidait la réunion du Groupe des vingt ces 28 et 29 juin, tenait à ce que le rendez-vous ne soit pas uniquement formel, comme il tend à le devenir au fil des années.a ainsi annoncé le lancement du «», un cadre visant àL'« Osaka Track » prévoit d'équilibrer les normes régissant la circulation mondiale des flux de données, en prônant une. «», a déclaré Shinzo Abe à l'issue de l'accord.Convaincu, Donald Trump a été enthousiaste face au plan du Premier ministre japonais. Pour lui, la libre circulation des données est une véritable composante de l'économie numérique américaine, qui contribue à son succès. «, a-t-il affirmé.». Le président des États-Unis n'a tout de même pas manqué l'occasion de remettre le dossier Huawei sur la table.Cette initiative japonaise a débouché sur, qui ont décidé d'en accepter le contenu, face une UE plus réticente. L'Inde, l'Afrique du Sud et l'Indonésie ne font pas partie des signataires, comme le souhaitait le Japon. Shinzo Abe espère que le G20 donnera l'élan suffisant pour(OMC). 78 pays se sont dit ouverts à des discussions. La route sera longue...