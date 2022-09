Ces applis antivirus et de nettoyage injectent un cheval de Troie sur certains smartphones

« Ce nouveau dropper ne s'appuie pas sur les autorisations d'accessibilité pour effectuer automatiquement l'installation du malware Sharkbot », explique Fox-IT, l'équipe de chercheurs à l'origine de la découverte. « Au lieu de cela, cette nouvelle version demande à la victime d'installer le malware comme une fausse mise à jour de l'antivirus pour rester protégé contre les menaces. »

En l'occurrence, seules deux applications sont concernées, en tout cas à ce stade : Mister Phone Cleaner et Kylhavy Mobile Security. Cela peut paraître peu, mais ces deux outils ont déjà été téléchargés plus de 60 000 fois en tout (plus de 50 000 fois pour le premier et plus de 10 000 fois pour le second). Ces applis sont par ailleurs conçues pour viser principalement l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Australie et les États-Unis.