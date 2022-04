Test Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C : un aspirateur d'entrée de gamme plus malin qu'il n'y paraît

Les déplacements sont toutefois rapides et précis et l'appareil, s'il n'est pas le plus méticuleux qu'il nous est été donné de rencontrer, s'en sort avec les honneurs et réussit à se faufiler à peu près partout, même dans les endroits les plus difficiles d'accès.

La cartographie quant à elle nous a surpris tant elle est maitrisée. La délimitation de notre espace de vie est tout à fait conforme à la réalité. Mieux encore, le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C s'est proposé de délimiter automatiquement nos pièces, détectées grâce à la caméra intégrée. Cette fonctionnalité, aux résultats de qualité, est très pratique pour faciliter la personnalisation de la carte.