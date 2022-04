Après une fuite sur le casque WH-1000XM5, plus d'infos sur les nouveaux LinkBuds de Sony

Ce concept intéressant avait pourtant abouti à des écouteurs décevants, s'illustrant par un son trop déséquilibré, mais aussi par une absence de recharge par induction sur le boîtier. Un manque difficile à pardonner pour un produit vendu 180 euros environ.

Sony semble néanmoins vouloir enrichir sa gamme LinkBuds avec de nouveaux modèles. Et si l'on en croit les visuels partagés sur Twitter par SnoopyTech, le constructeur japonais partirait sur un design très différent. Adieu la dégaine toroïdale des premiers LinkBuds lancés en février, place à un look beaucoup plus classique.