Un an après, les téléviseurs XH90 de Sony vont enfin supporter le VRR et l'ALLM

Les téléviseurs de la série XH90 , compatibles HDMI 2.1 avec la 4K à 120 Hz à la clé, attendaient encore de pouvoir gérer le VRR (Variable Refresh Rate ) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). La mise à jour du firmware et d’ores et déjà en ligne, pour la Chine, et ne devrait plus tarder à être annoncée dans les autres régions du monde.