Le prix de ce pack Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch4 écrase la concurrence

Mais passons au gros morceau avec le Samsung Galaxy S21 FE qui est équipé d'un formidable écran AMOLED 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. En plus de cette formidable dalle, nous retrouvons des performances renversantes grâce au processeur Snapdragon 888 compatible 5G. Vous pourrez également compter sur 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Bref, c'est idéal pour lancer plusieurs applications en même temps et des jeux gourmands en ressources sans la moindre concession.