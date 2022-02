Bon plan sur les montres connectées Samsung Galaxy avec 15% de réduction + ODR 50€

Évoquons brièvement les caractéristiques de la Samsung Galaxy Watch 4 disponible en version 40 mm et 44 mm. Elle est dotée d'un écran OLED 1,2 pouces superbe et d'un design des plus réussis. Un GPS extrêmement précis est de la partie ainsi que toutes les fonctionnalités relatives au sport comme à la santé. Cardiofréquencemètre, baromètre, électrocardiogramme et suivi des activités sportives sont bien là. Le tout avec une autonomie d'environ 24 heures.