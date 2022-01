120€ de remise sur cette barre de son Samsung pour les Soldes

La barre de son en elle-même ne prend que très peu de place sous la télé : elle mesure 860 x 55 x 85 mm pour seulement 2,1 kg. Quant au caisson de basse il mesure 200,6 x 353 x 290 mm pour 5,3 kg. Vous pouvez le poser à côté de votre TV ou derrière votre canapé pour avoir une impression de spatialisation accentuée.

La barre de son est livrée avec un câble optique. Mais aussi une télécommande afin de la contrôler. Et si vous possédez un téléviseur Samsung, vous n'avez pas besoin d'avoir deux télécommandes : une seule suffit pour utiliser à la fois la TV et la barre de son. Une fonction bien pratique qui évite de multiplier les périphériques et facilite ainsi l'utilisation de votre matériel.