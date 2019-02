Galaxy Unpacked : suivez la conférence en direct sur Clubic

Trois Galaxy S10 pour illuminer la soirée

Le smartphone pliable sera au centre de toutes les attentions

La conférence. Elle aura lieu à San Francisco au Bill Graham Civic Auditorium et sera diffusée en direct à cette adresse . Ainsi, Samsung prendra la parole dans le but de prendre de l'avance sur la concurrence et viendra même défier Apple sur ses terres. Comme nous l'avons précisé précédemment, la multinationale coréenne y mettra en avant plusieurs produits déjà plus ou moins officialisés à l'heure où nous écrivons ces lignes.Durant cette présentation, trois smartphones devraient faire une apparition sur scène. Il s'agit des modèles. Les deux premiers arboreront un écran 3040 x 1440 pixels mais celui du S10 Plus sera plus grand avec 6.3 pouces contre 6.1 pouces pour la version standard. Puisque le Galaxy S10e sera plus abordable, il sera lui équipé d'un écran 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Les deux versions les plus onéreuses mettront le paquet sur la photo avec un double capteur selfie pouvant filmer en 4K et trois autres capteurs à l'arrière. N'hésitez pas à consulter toutes les dernières rumeurs sur les spécificités techniques dans notre article prévu à cet effet.Autre grosse nouveauté attendue, le fameux mobile à écran pliable.l'a teasé à plusieurs reprises et nous devrions enfin assister à sa présentation cette semaine. Pour le moment, il est connu sous l'appellationet le slogan de ce Galaxy Unpackedne laisse aucune place au doute concernant sa présence. Nous ne savons presque rien sur ce smartphone si ce n'est qu'il devrait être commercialisé à un prix très élevé (plus de 1700$ selon plusieurs rumeurs).Enfin,devrait aussi présenter deux autres produits majeurs durant la conférence. Une montre connectéeest attendue au tournant. Elle posséderait une forme arrondie et des performances proches du modèle de l'an dernier. Pour terminer, des écouteurs sans-filviendront s'associer au Galaxy S10 et pourront être rechargés par induction. Ils sont pressentis pour être commercialisés directement après l'événement.Clubic relaiera bien évidemment toutes les informations en provenance du