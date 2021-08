Samsung en tête des ventes de SSD dont le marché écrase toujours celui des disques durs

Plus le temps passe, et plus le SSD prend le pas sur le disque dur HDD . Après avoir pris la tête de la course en 2020, le SSD poursuit sur sa lancée en 2021. Et le nombre d'unités vendues continue de s'accroitre : selon WFFCTech, 99,4 millions de SSD ont été vendus au premier trimestre 2021, et 200 000 de plus, soit 99,6 millions, au deuxième trimestre de l'année en cours. Rappelons qu'en 2020, plus de 330 millions de SSD se sont vendus dans le monde entier.

Rappelons par ailleurs que le marché du disque à semi-conducteurs n'est pas le seul à être dominé par Samsung. La firme sud-coréenne trône au sommet du classement des plus gros vendeurs de téléviseurs mondiaux depuis près de quinze ans et arrive également première au classement du nombre de smartphones écoulés depuis plus de deux ans déjà. Une performance renouvelée durant le première trimestre 2021, pour une assise globale que la firme sud-coréenne entend bien conserver.